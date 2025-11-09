خبرگزاری کار ایران
پدرو سانچز:

اروپا نباید صرفا به یک بلوک نظامی بدل شود

نخست وزیر اسپانیا بار دیگر بر مخالفت خود بر نظامی سازی اروپا تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، بار دیگر بر مخالفت خود بر نظامی‌سازی کامل اروپا تاکید کرد و از کشورهای این قاره خواست نه صرفا یک نهاد نظامی بلکه ضامن قوانین بین‌المللی باشند.

سانچز گفت: «آنچه ما  برای فرزندانمان هنگامی که به سن ما برسند می‌خواهیم چیست؟ یک جهان مسلح یا جهانی ایجاد شده بر اساس قوانین و دیپلماسی؟».

وی اظهار داشت: «ما امروز باید  برای اطمینان از   اینکه تا سال ۲۰۳۵ اروپا یک اتحادیه سیاسی و قانونی باشد و نه صرفا یک بلوک نظامی اقدام کنیم».

اظهارات نخست وزیر اسپانیا در جریان  مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «ال پایس»، در واکنش به سوالی در رابطه با افزایش احتمالی هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، رقمی که ناتو از اعضای خود در خواست کرده است، بیان شد.

 

