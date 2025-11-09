خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف و کوشنر به سرزمین‌های اشغالی می‌روند

ویتکاف و کوشنر به سرزمین‌های اشغالی می‌روند
کد خبر : 1711723
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری خبر دادند که فرستاده‌های امریکا، با هدف حل «بحران رفح» و اجرای طرح رئیس جمهور کشورشان، به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری خبر دادند که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستاده‌های آمریکا، فردا -دوشنبه- به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کنند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف از این سفر، حل «بحران رفح» و اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا است.

در ۱۰ اکتبر گذشته توافق آتش بس میان حماس و تل آویو بر اساس طرح ترامپ اجرایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ