به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری خبر دادند که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستاده‌های آمریکا، فردا -دوشنبه- به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کنند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف از این سفر، حل «بحران رفح» و اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا است.

در ۱۰ اکتبر گذشته توافق آتش بس میان حماس و تل آویو بر اساس طرح ترامپ اجرایی شد.

