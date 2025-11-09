ویتکاف و کوشنر به سرزمینهای اشغالی میروند
رسانههای عبری خبر دادند که فرستادههای امریکا، با هدف حل «بحران رفح» و اجرای طرح رئیس جمهور کشورشان، به سرزمینهای اشغالی سفر میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای عبری خبر دادند که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادههای آمریکا، فردا -دوشنبه- به سرزمینهای اشغالی سفر میکنند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف از این سفر، حل «بحران رفح» و اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا است.
در ۱۰ اکتبر گذشته توافق آتش بس میان حماس و تل آویو بر اساس طرح ترامپ اجرایی شد.