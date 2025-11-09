به گزارش ایلنا به نقل از الأنباء، مقامات کویتی از سلب تابعیت ۸ نفر در کویت با تصمیم شورای وزیران و با استناد به ماده ۲۱ و ماده ۱۱ قانون گذرنامه و تابعیت کویت خبر دادند.

طبق این تصمیم، تابعیت کویتی ۸ نفر و همه کسانی که به تبع آنان تابعیت کویتی دریافت کرده‌اند، سلب خواهد شد. سلب تابعیت این افراد در راستای اجرای قانونی صورت گرفته که در آن تصریح شده است اگر مشخص شود کسی به ناحق و با فریبکاری یا دروغ گویی یا ارائه مستندات نادرست تابعیت کویتی دریافت کرده باشد، تابعیتش سلب می‌شود.

کمیته عالی تحقیق درباره تابعیت همچنین به سلب تابعیت کویتی یک زن با استناد به ماده ۱۱ قانون گذرنامه و تابعیت رای داد که در آن تصریح شده است اگر کسی داوطلبانه تابعیت کشور دیگری را قبول کند، تابعیت کویتی او سلب خواهد شد.

