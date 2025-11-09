به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در میان خرابه‌های شهرهای ویران‌شده دونتسک، نشانه‌های آغاز مرحله سرنوشت‌ساز طولانی‌ترین نبرد شرق اوکراین مشهود است. توجه‌ها اکنون به شهرهای کراماتورسک و اسلاویانسک معطوف شده است؛ این دو شهر، پس از ماه‌ها نبرد شدید و مداوم، آخرین و مهم‌ترین سنگرهای نیروهای اوکراینی در منطقه به شمار می‌آیند.

گزارش‌های میدانی حاکی است که شهر پوکروفسک در غرب دونتسک، به محور اصلی شدیدترین درگیری‌ها تبدیل شده است. نیروهای روسیه با استفاده از تاکتیک‌های نفوذ گروه‌های کوچک، پهپادهای پیشرفته، اختلال در شبکه‌های ارتباطی اوکراین و قطع خطوط حیاتی تدارکات، موفق شده‌اند بخش‌های گسترده‌ای از مناطق شمالی و شرقی این شهر را به کنترل خود درآورند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که دو گروه هجومی همچنان در حال پاکسازی محله‌های محاصره‌شده پوکروفسک هستند و نیروهای اوکراینی در این شهر تنها با تسلیم داوطلبانه می‌توانند از محاصره خارج شوند. همچنین عملیات مهندسی برای هدف قرار دادن پل‌ها و گذرگاه‌های حیاتی روی رودخانه ووفوچا ادامه دارد و طی ساعات اخیر، دو پل از سه پل موجود تخریب شده است، اقدامی که باعث قطع نزدیک به دو سوم خطوط تدارکاتی شهر شده است.

با وجود این گزارش‌ها، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آخرین سخنرانی خود تأکید کرده که پوکروفسک همچنان تحت کنترل است و در برابر فشارهای شدید مقاومت می‌کند.

روزنامه «واشنگتن پست» به نقل از منابع نظامی در کیف گزارش داده که وضعیت پوکروفسک بحرانی است و سقوط آن می‌تواند دفاع از کراماتورسک و اسلاویانسک را پیچیده‌تر کند. این در حالی است که حملات هوایی روسیه افزایش یافته و خطوط تدارکاتی به سمت جبهه‌های مقدم همچنان با مشکل مواجه است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که تصرف پوکروفسک مسیر نیروهای روسیه برای حرکت به سمت شمال و کراماتورسک و اسلاویانسک را باز خواهد کرد و عملیات در چارچوب برنامه آزادسازی کامل دونتسک از نیروهای اوکراینی پیش می‌رود.

پیش‌تر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با اشاره به پیشروی واقعی نیروهای روسیه در دونتسک گفت: «این پیشروی حاصل شجاعت سربازان و دقت عملیات اطلاعاتی است». او تأکید کرد که هدف، نه تنها کنترل زمین، بلکه پایان دادن به تهدید مستمر اوکراین علیه دونباس است.

دکتر آصف ملحم، مدیر یک مرکز تحقیقات و مطالعات در مسکو، بر این باور است که تحولات اخیر در دونتسک آغاز مرحله گسترده‌تر طرح روسیه است. او افزود: «اظهارات اخیر اوکراین نشان‌دهنده نگرانی فزاینده از وسعت پیشروی روس‌هاست، نه تنها در دونتسک بلکه در دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا که جبهه جنوبی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال حرکت است.»

ملحم با تاکید بر اینکه در صورت سقوط پوکروفسک، خطوط جبهه به طور کامل بازطراحی خواهد شد، احتمال داد که عملیات روسیه به سمت کنستانتینوکا ادامه یابد و جبهه تقریبا به طور کامل بسته شود، موضوعی که آغاز مرحله پایانی نبرد دونباس را نشان می‌دهد.

او در گفت‌وگو با «ارم نیوز» افزود: اهداف بعدی ارتش روسیه شامل دروجکوفکا، اسلاویانسک و کراماتورسک خواهد بود، اما حمله مستقیم به کراماتورسک در کوتاه‌مدت بعید است، زیرا استحکامات قوی و پل‌های مین‌گذاری‌شده، نبرد در این شهر را بسیار پرهزینه می‌کند.

ملحم تأکید کرد که ممکن است روسیه به جای حمله مستقیم، کراماتورسک را محاصره و با کم کردن منابع دفاعی آن، همان سناریوی پوکروفسک را تکرار کند. همچنین دو شهر صنعتی کراماتورسک و اسلاویانسک با حملات پهپادهای روسیه با اختلال جدی در خدمات و زندگی روزمره مواجه شده‌اند و دفاع آن‌ها به مرور شکننده‌تر می‌شود.

او در پایان تاکید کرد که تمرکز بر دونتسک، اهمیت استراتژیک زاپوریژیا و رودخانه دنیپر را کاهش نمی‌دهد و هرگونه نفوذ روسیه در این منطقه پیامدهای جدی‌تری از کنترل دونباس خواهد داشت. این پیشروی مسیر زمینی امنی به سوی شبه‌جزیره کریمه فراهم کرده و توان دفاعی اوکراین در عمق کشور را تضعیف می‌کند.

ملحم متذکر شد که کنترل کامل بر دونتسک ممکن است توازن کلی جنگ را تغییر ندهد، اما زمینه مرحله‌ای خطرناک‌تر را فراهم می‌کند، به‌ویژه در صورت پیشروی نیروهای روسیه به سمت رودخانه دنیپر و زاپوریژیا. به گفته او، هدف واقعی مسکو نه تنها دونتسک، بلکه دسترسی به گذرگاه زمینی است که کریمه را به مرکز اوکراین متصل می‌کند.

