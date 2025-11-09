به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ خبرگزاری رویترز گزارش داد که کاخ سفید اصرار دارد که مجارستان را فقط به مدت یک سال از تحریم‌های مربوط به نفت و گاز روسیه معاف کرده است، نه به طور نامحدود.

‌وزیر امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان، پیش از این گفته بود که این کشور «معافیت نامحدودی از تحریم‌ها دریافت کرده است.» ویو گفت که «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در جلسه‌ای در کاخ سفید در هفتم نوامبر در این مورد توافق کردند.

رویترز گزارش داد: «‌یک مقام کاخ سفید روز شنبه در ایمیلی به رویترز تکرار کرد که این معافیت به مدت یک سال است.»

کاخ سفید هنوز به درخواست خبرگزاری تاس پاسخی نداده است.

انتهای پیام/