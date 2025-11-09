خبرگزاری کار ایران
مجارستان فقط به مدت یک سال از تحریم‌های مربوط به نفت و گاز روسیه معاف است

خبرگزاری رویترز گزارش داد که کاخ سفید اصرار دارد که مجارستان را فقط به مدت یک سال از تحریم‌های مربوط به نفت و گاز روسیه معاف کرده است، نه به طور نامحدود.

‌وزیر امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان، پیش از این گفته بود که این کشور «معافیت نامحدودی از تحریم‌ها دریافت کرده است.» ویو گفت که «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان  و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در جلسه‌ای در کاخ سفید در هفتم نوامبر در این مورد توافق کردند.

رویترز گزارش داد: «‌یک مقام کاخ سفید روز شنبه در ایمیلی به رویترز تکرار کرد که این معافیت به مدت یک سال است.»

کاخ سفید هنوز به درخواست خبرگزاری تاس پاسخی نداده است.

 

