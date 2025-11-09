مجارستان در پی خرید سامانه هیمارس از آمریکا است
وزیر دفاع مجارستان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد هیمارس (سامانه راکتی توپخانهای با قابلیت تحرک بالا) و سایر تسلیحات پیشرفته را از ایالات متحده خریداری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر دفاع مجارستان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد هیمارس (سامانه راکتی توپخانهای با قابلیت تحرک بالا) و سایر تسلیحات پیشرفته را از ایالات متحده خریداری کند.
وی توضیح داد که سامانه هیمارس در برنامه نوسازی ده ساله نیروهای مسلح مجارستان گنجانده شده است.
وی افزود: «این سامانه بسیار ارزشمند است... هیمارس فناوریای است که به بهترین وجه نیازهای ما را برآورده میکند. این سامانه قابلیتهای استراتژیک مجارستان را افزایش خواهد داد.»