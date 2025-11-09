خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجارستان در پی خرید سامانه هیمارس از آمریکا است

مجارستان در پی خرید سامانه هیمارس از آمریکا است
کد خبر : 1711302
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع مجارستان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد هیمارس (سامانه راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا) و سایر تسلیحات پیشرفته را از ایالات متحده خریداری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر دفاع مجارستان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد هیمارس (سامانه راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا) و سایر تسلیحات پیشرفته را از ایالات متحده خریداری کند.

وی توضیح داد که سامانه هیمارس در برنامه نوسازی ده ساله نیروهای مسلح مجارستان گنجانده شده است.

وی افزود: «این سامانه بسیار ارزشمند است... هیمارس فناوری‌ای است که به بهترین وجه نیازهای ما را برآورده می‌کند. این سامانه قابلیت‌های استراتژیک مجارستان را افزایش خواهد داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ