عملیات امنیتی یمن علیه شبکه جاسوسی وابسته به آمریکا، اسرائیل و عربستان

به‌ گزارش ایلنا به ‌نقل از المیادین، وزارت کشور یمن از اجرای یک عملیات امنیتی گسترده خبر داد که به شناسایی و بازداشت یک شبکه جاسوسی وابسته به اتاق عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی منجر شد.

بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه، عملیات مذکور پس از چند مرحله رصد و پیگیری دقیق انجام گرفت و نیروهای امنیتی موفق شدند طرح‌های خرابکارانه و شیوه‌های فعالیت شبکه را که از خاک عربستان هدایت می‌شد، شناسایی کنند.

در این بیانیه آمده است که اتاق عملیات مشترک یادشده اقدام به سازمان‌دهی سلول‌های جاسوسی کوچک و مستقل کرده بود و تجهیزات پیشرفته‌ای برای رصد، تصویربرداری و ارسال مختصات در اختیار آن‌ها قرار داده بود. اعضای این سلول‌ها نیز آموزش‌های ویژه‌ای را زیر نظر افسران آمریکایی، اسرائیلی و سعودی در داخل خاک عربستان دریافت کرده بودند.

بنا بر اعلام وزارت کشور یمنا، این شبکه مأموریت داشت مناطق زیرساختی و مراکز صنعتی و نظامی یمن از جمله محل‌های ساخت موشک و پهپاد را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به مقامات غیرنظامی و امنیتی یمنی را جمع‌آوری کند. این بیانیه همچنین تأکید می‌کند که اعضای شبکه در عملیات هوایی آمریکا و رژیم اسرائیل که منجر به کشته‌شدن غیرنظامیان یمنی شده، نقش اطلاعاتی داشته‌اند.

وزارت کشور یمن اعلام کرد که تشکیل این اتاق اطلاعاتی در چارچوب افزایش اقدامات خصمانه علیه یمن و با هدف تحت‌فشار قراردادن مواضع سیاسی و مردمی این کشور در حمایت از فلسطین صورت گرفته است.

در پایان، این وزارتخانه ضمن قدردانی از «همکاری و هوشیاری ملت یمن»، بر تداوم فعالیت‌های امنیتی خود برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی تأکید کرد

انتهای پیام/