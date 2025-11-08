آفریقای جنوبی ادعای ترامپ را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور جنوبی با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ساکنان سفیدپوست این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، مخالف است.

به گفته دیپلمات‌های آفریقای جنوبی، توصیف «آفریکانرها» (فرزندان مهاجران اروپایی در آفریقای جنوبی) به عنوان یک گروه منحصرا سفیدپوست، ضد تاریخی است. علاوه بر این، این ادعا که این جامعه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، فاقد پشتوانه واقعی است.

این دیپلمات‌ها گفتند: «آفریقای جنوبی با الهام از سفر خود از تفرقه نژادی و قومی به دموکراسی، به طور منحصر به فردی در موقعیت حمایت از آینده‌ای از همبستگی واقعی در گروه ۲۰ قرار دارد، جایی که رفاه مشترک، نابرابری‌های عمیق را از بین می‌برد».

پیشتر، ترامپ در پلتفرم «تروث» اعلام کرد که نمایندگان ایالات متحده در اجلاس آتی گروه ۲۰ که در ۲۲ و ۲۳ نوامبر در ژوهانسبورگ و به ریاست آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، شرکت نخواهند کرد.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت حقوق جمعیت سفیدپوستان که به نظر او مورد خشونت قرار گرفته‌اند، برگزاری این اجلاس در آفریقای جنوبی را مایه ننگ خواند.

