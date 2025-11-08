به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، در مصاحبه‌ای گفت که ناتو قصد دارد در آینده تاکید بیشتری بر قدرت پتانسیل هسته‌ای خود داشته باشد تا به طور قانع‌کننده‌ای در مقابل دشمنان بالقوه بازدارندگی داشته باشد.

روته گفت: «صحبت بیشتر با جوامعمان در مورد بازدارندگی هسته‌ای برای کمک به آنها در درک چگونگی کمک آن به امنیت مشترک ما مهم است».

دبیرکل ناتو همچنین اظهار داشت: «به نظرم با توجه به لفاظی‌های خطرناک و صریح هسته‌ای، شهروندان ناتو باید درک کنند که دلیلی برای وحشت وجود ندارد و ناتو از قابلیت‌های کافی در این زمینه برخوردار است».

وی تاکید کرد: «بازدارندگی هسته‌ای ناتو تضمین کامل امنیت ماست».

انتهای پیام/