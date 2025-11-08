خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روته:

توجه بیشتری به توانایی‌های هسته‌ای ناتو خواهیم داشت

توجه بیشتری به توانایی‌های هسته‌ای ناتو خواهیم داشت
کد خبر : 1711080
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل ناتو اعلام کرد که این ائتلاف توجه بیشتری بر پتانسیل هسته‌ای خود خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، در مصاحبه‌ای  گفت که ناتو قصد دارد در آینده تاکید بیشتری بر قدرت پتانسیل هسته‌ای خود داشته باشد تا به طور قانع‌کننده‌ای در مقابل دشمنان  بالقوه بازدارندگی داشته باشد.

روته  گفت: «صحبت بیشتر با جوامعمان در مورد بازدارندگی هسته‌ای برای کمک به آنها در درک چگونگی کمک آن به امنیت مشترک ما مهم است».

دبیرکل ناتو همچنین اظهار داشت: «به نظرم با توجه به لفاظی‌های خطرناک و صریح هسته‌ای، شهروندان ناتو باید درک کنند که دلیلی برای وحشت وجود ندارد و ناتو از قابلیت‌های کافی در این زمینه برخوردار است».

وی تاکید کرد: «بازدارندگی هسته‌ای ناتو تضمین کامل امنیت ماست».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ