افزایش تلفات طوفان فیلیپین به ۳۱۳ نفر

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه دولتی فیلپین اعلام کردند که شمار کشته شدگان طوفان «کالماگی» تا امروز -شنبه- به ۲۰۴ نفر رسیده است درحالی‌که ۱۰۹ نفر نیز مفقود هستند.

خبرگزاری فیلپین به نقل از مقامات شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی این کشور گزارش داد که همچنین در مجموع ۱۵۶ نفر نیز در پی ویرانی‌های ناشی از این طوفان مجروح شدند.

تا به این جای کار این طوفان بر زندگی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تاثیر گذاشته است در حالی‌که ۲۸۲ هزار و ۴۹۰ نفر نیز آواره شده‌اند.

