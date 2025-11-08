خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن ۲ تن در روسیه طی حمله پهپادی اوکراین

زخمی شدن ۲ تن در روسیه طی حمله پهپادی اوکراین
کد خبر : 1710991
لینک کوتاه کپی شد.

دو نفر در اثر برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک ساختمان مسکونی در شهر ساراتوف روسیه زخمی شدند.

‌به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو نفر در اثر برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک ساختمان مسکونی در شهر ساراتوف روسیه زخمی شدند.

ساراتوف، شهری صنعتی در کنار رودخانه ولگا که ۶۲۵ کیلومتر (۳۸۸ مایل) از مرز اوکراین فاصله دارد، از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ دستور اعزام ده‌ها هزار نیرو به خاک همسایه خود را صادر کرد، بارها مورد حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است.

به طور جداگانه، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که ۸۳ پهپاد را در طول شب، عمدتاً بر فراز مناطق هم مرز با اوکراین، سرنگون کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ