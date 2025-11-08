زخمی شدن ۲ تن در روسیه طی حمله پهپادی اوکراین

‌به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو نفر در اثر برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک ساختمان مسکونی در شهر ساراتوف روسیه زخمی شدند.

ساراتوف، شهری صنعتی در کنار رودخانه ولگا که ۶۲۵ کیلومتر (۳۸۸ مایل) از مرز اوکراین فاصله دارد، از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ دستور اعزام ده‌ها هزار نیرو به خاک همسایه خود را صادر کرد، بارها مورد حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است.

به طور جداگانه، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که ۸۳ پهپاد را در طول شب، عمدتاً بر فراز مناطق هم مرز با اوکراین، سرنگون کرده است.

