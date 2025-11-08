خبرگزاری کار ایران
نقص فنی برنامه سفر وزیر خارجه آلمان به کلمبیا را تغییر داد

نقص فنی برنامه سفر وزیر خارجه آلمان به کلمبیا را تغییر داد
وزیر خارجه آلمان به سبب نقص فنی هواپیمای مجبور به تغییر در برنامه سفر خود به کلمبیا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «یوهان وادفول» وزیرخارجه آلمان، به نسبب نقص فنی هواپیما، در لحظات پایانی مجبور به تغییر برنامه سفرش به  نشست اتحادیه اروپا -آمریکای لاتین در کلمبیا شد.

وزارت خارجه آلمان در ساعات پایانی روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که هواپیمای ایرباس ای۳۵۰ که بخشی از واحد حمل و نقل ویژه ارتش آلمان که برای سفر وزیر اختصاص از هامبورگ داده شده بود، به دلیل نقص فنی دیگر در  دسترس نبود.

این وزارت خانه گزارش داد که وادفول هم اکنون برنامه دارد تا با یک هواپیمای مسافربری عادی به کلمبیا و از آنجا به «سانتا مارتا» شهری در ساحل کارائیب، در شمال این کشور برای شرکت در نشست برود.

