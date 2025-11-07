به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازگشت به گفت‌وگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران شد.

وی تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار است.

گروسی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فرانسوی فرانس ۲۴ ادعا کرد که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات غنی‌سازی در نطنز، اصفهان و فردو «به شدت آسیب دیده است».

وی گفت که «ایران برای بازسازی پایه‌های این فناوری در مقیاس صنعتی به زمان نیاز دارد» و خاطرنشان کرد که کارشناسان این زمان را یک سال یا بیشتر تخمین می‌زنند.

گروسی اظهار داشت که مواد هسته‌ای ایران عمدتاً در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، قرار دارد و این مواد به ایران «امکان ساخت چندین سلاح هسته‌ای» را می‌دهد.

