خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی خواستار بازگشت به گفت‌وگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران شد

گروسی خواستار بازگشت به گفت‌وگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران شد
کد خبر : 1710689
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازگشت به گفت‌وگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازگشت به گفت‌وگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران شد.

وی تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار است.

گروسی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فرانسوی فرانس ۲۴ ادعا کرد که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات غنی‌سازی در نطنز، اصفهان و فردو «به شدت آسیب دیده است».

وی گفت که «ایران برای بازسازی پایه‌های این فناوری در مقیاس صنعتی به زمان نیاز دارد» و خاطرنشان کرد که کارشناسان این زمان را یک سال یا بیشتر تخمین می‌زنند.

گروسی اظهار داشت که مواد هسته‌ای ایران عمدتاً در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، قرار دارد و این مواد به ایران «امکان ساخت چندین سلاح هسته‌ای» را می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ