به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «سید عبدالملک الحوثی» در سخنانی که بصورت ویدوئو کنفرانس در سی‌وچهارمین دوره کنفرانس قومی عربی در بیروت برگزار شد، مقاومت را تنها راه نجات امت اسلامی دربرابر توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی دانست.

وی با اشاره به حجم خطرات و چالش‌هایی که امت عربی و اسلامی با آن مواجه است، افزود: «در برابر این تهدیدات، باید تحرکی فراگیر در همه سطوح شکل گیرد و نخبگان در صف اول این جنبش قرار گیرند و وظیفه نخبگان، بیدار کردن ملت‌ها و افزایش آگاهی آنها نسبت به توطئه‌های دشمنانی است که همه را بدون استثنا هدف قرار داده‌اند.»

رهبر جنبش انصارالله با اشاره به اهداف آشکار رژیم صهیونیستی گفت: «دشمن صهیونیستی به‌ صراحت اعلام کرده است که در پی تغییر ساختار خاورمیانه و تحقق رویای اسرائیل بزرگ است و این پروژه، با حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای غربی دنبال می‌شود.»

وی اظهارداشت: «متأسفانه برخی از مردم امت مسلمان هنوز از مسئولیت خود در این مرحله حساس غافل‌ هستند و نسبت به تجاوزات دو سال اخیر رژیم صهیونیستی بی‌تفاوت مانده‌اند و برخی دیگر نیز با تحریف آگاهی عمومی، در مسیر خواسته‌های دشمن حرکت می‌کنند و تلاش دارند که امت اسلامی را از عناصر قدرت خود تهی کنند.»

انتهای پیام/