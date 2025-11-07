خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبدالملک الحوثی:

مقاومت، تنها راه نجات امت اسلامی دربرابر توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی است

مقاومت، تنها راه نجات امت اسلامی دربرابر توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی است
کد خبر : 1710686
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت برگزاری کنفرانس قومی عربی در بیروت، مقاومت را تنها راه نجات امت اسلامی دربرابر توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «سید عبدالملک الحوثی» در سخنانی که بصورت ویدوئو کنفرانس در سی‌وچهارمین دوره کنفرانس قومی عربی در بیروت برگزار شد، مقاومت را تنها راه نجات امت اسلامی دربرابر توطئه‌های صهیونیستی و آمریکایی دانست.

وی با اشاره به حجم خطرات و چالش‌هایی که امت عربی و اسلامی با آن مواجه است، افزود: «در برابر این تهدیدات، باید تحرکی فراگیر در همه سطوح شکل گیرد و نخبگان در صف اول این جنبش قرار گیرند و وظیفه نخبگان، بیدار کردن ملت‌ها و افزایش آگاهی آنها نسبت به توطئه‌های دشمنانی است که همه را بدون استثنا هدف قرار داده‌اند.»

رهبر جنبش انصارالله با اشاره به اهداف آشکار رژیم صهیونیستی گفت: «دشمن صهیونیستی به‌ صراحت اعلام کرده است که در پی تغییر ساختار خاورمیانه و تحقق رویای اسرائیل بزرگ است و این پروژه، با حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای غربی دنبال می‌شود.»

وی اظهارداشت: «متأسفانه برخی از مردم امت مسلمان هنوز از مسئولیت خود در این مرحله حساس غافل‌ هستند و نسبت به تجاوزات دو سال اخیر رژیم صهیونیستی بی‌تفاوت مانده‌اند و برخی دیگر نیز با تحریف آگاهی عمومی، در مسیر خواسته‌های دشمن حرکت می‌کنند و تلاش دارند که امت اسلامی را از عناصر قدرت خود تهی کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ