آمریکا باید صادقانه به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای خود عمل کند

سخنگوی وزارت خارجه چین، اظهار داشت که درخواست ایالات متحده از چین برای پیوستن به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای در این مرحله غیرمنطقی و غیرقابل اجرا است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت  خارجه چین، اظهار داشت که درخواست ایالات متحده از چین برای پیوستن به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای در این مرحله غیرمنطقی و غیرقابل اجرا است.

وی گفت: «توانایی‌های هسته‌ای چین با ایالات متحده و روسیه قابل مقایسه نیست و درخواست از چین برای پیوستن به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای در این مرحله ناعادلانه، غیرمنطقی و غیرقابل اجرا است.»

سخنگوی وزارت  خارجه چین خاطرنشان کرد که ایالات متحده، که دارای بزرگ‌ترین نیروهای هسته‌ای جهان است، باید صادقانه به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای خود عمل کند و اقداماتی را برای کاهش زرادخانه هسته‌ای خود انجام دهد تا شرایطی برای دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای جهانی و کامل ایجاد شود.

