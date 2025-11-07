خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماکرون:

سوریه به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد

سوریه به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد
کد خبر : 1710654
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور فرانسه، از همتای سوری خودخواست تا به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، از «محمد الجولانی»، همتای سوری خودخواست تا به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد.

وی از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حذف نام الجولانی از فهرست تحریم‌های خود استقبال کرد.

ماکرون گفت که از سوریه «دعوت می‌شود تا شریک کامل و مؤثر ما در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه باشد.»

وی افزود: «همکاری امنیتی بین پاریس و دمشق برای حفاظت از مردم فرانسه ضروری است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ