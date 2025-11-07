به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، از «محمد الجولانی»، همتای سوری خودخواست تا به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد.

وی از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حذف نام الجولانی از فهرست تحریم‌های خود استقبال کرد.

ماکرون گفت که از سوریه «دعوت می‌شود تا شریک کامل و مؤثر ما در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه باشد.»

وی افزود: «همکاری امنیتی بین پاریس و دمشق برای حفاظت از مردم فرانسه ضروری است.»

