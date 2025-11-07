تعطیلی یک فرودگاه در غرب سوئد در پی مشاهده پهپاد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرودگاه «لاندوتره‌تر» در گوتنبرگ واقع در غرب سوئد، پس مشاهده یک پهپاد، به مدت چند ساعت تعطیل شد.

این تعطیلی منجر به لغو، تأخیر یا تغییر مسیر چندین پرواز شد.

«بیورن استاواس» سخنگوی کنترل ترافیک هوایی سوئد اعلام کرد که توقف ترافیک، پیش از ساعت ۱۸ به وقت محلی (۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ) صورت گرفت.

«سوزان نورمان» مدیر عملیاتی شرکت اپراتور فرودگاه‌های سوئد در بیانیه‌ای کتبی تأیید کرد که حریم هوایی فرودگاه تا پیش از ساعت ۱۹ همچنان بسته بود. وی سپس اعلام کرد که پلیس پایان حادثه را تأیید کرده و ترافیک هوایی از سر گرفته می‌شود.

این فرودگاه پس از ساعت ۲۱:۳۰ در وب‌سایت خود اطلاع داد که ترافیک هوایی از سر گرفته شده است، اما تأکید کرد که برخی پروازها لغو، تأخیر یا مسیرشان تغییر یافته است

انتهای پیام/