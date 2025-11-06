دونالد ترامپ:
بازنشستگی پلوسی اتفاقی خوبی برای آمریکا است
رئیسجمهوری آمریکا با استقبال از کنارهگیری «نانسی پلوسی» رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از دنیای سیاست، وی را «شیطان» خواند.
وی همچنین گفت ک پلوسی سیاستمداری بود که بیشازحد مورد بزرگنمایی قرار گرفته بود.
ترامپ افزود: «بازنشستگی نانسی پلوسی اتفاق بسیار خوبی برای آمریکا است».
وی ادامه داد: «پلوسی، شیطانی، فاسد و تنها متمرکز بر آسیب زدن به کشور بود. کنترل خود بر حزبش بهسرعت از دستش خارج شد و هیچگاه بازنمیگشت. برای من افتخار است که دو بار مرا استیضاح کرد و هر دو بار شکست خورد».