خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

بازنشستگی پلوسی اتفاقی خوبی برای آمریکا است

رئیس‌جمهوری آمریکا با استقبال از کناره‌گیری «نانسی پلوسی» رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از دنیای سیاست، وی را «شیطان» خواند.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با استقبال از کناره‌گیری «نانسی پلوسی» رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از دنیای سیاست، وی را «شیطان» خواند. 

وی همچنین گفت ک پلوسی سیاستمداری بود که بیش‌ازحد مورد بزرگ‌نمایی‌ قرار گرفته بود.

ترامپ افزود: «بازنشستگی نانسی پلوسی اتفاق بسیار خوبی برای آمریکا است».

وی ادامه داد: «پلوسی، شیطانی، فاسد و تنها متمرکز بر آسیب زدن به کشور بود. کنترل خود بر حزبش به‌سرعت از دستش خارج شد و هیچ‌گاه بازنمی‌گشت. برای من افتخار است که دو بار مرا استیضاح کرد و هر دو بار شکست خورد».

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
