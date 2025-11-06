به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس» به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد که «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهوری قزاقستان قرار است در جریان دیدار خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، پیوستن کشورش به توافق ابراهیم را اعلام کند.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که قزاقستان و اسرائیل بیش از ۳۰ سال است روابط کامل دیپلماتیک دارند؛ با این حال، پیوستن رسمی قزاقستان به توافق ابراهیم، «تلاشی برای احیای این چارچوب همکاری میان اسرائیل و جهان عرب و اسلام» است که به ابتکار آمریکا شکل گرفت.

این مقام آمریکایی مدعی شد: «این اقدام نشان می‌دهد که توافق ابراهیم باشگاهی است که بسیاری از کشورها مایل به عضویت در آن هستند و این گامی برای ورق زدن صفحه جنگ غزه و حرکت به‌سوی صلح و همکاری بیشتر در منطقه خواهد بود».

ترامپ ماه گذشته میلادی در گفت‌وگو با اکسیوس گفته بود که یکی از اولویت‌های وی پس از پایان جنگ غزه، بازگرداندن حمایت بین‌المللی از اسرائیل است.

مقام‌های آمریکایی همچنین گفته‌اند که این اقدام، نخستین گام در راستای ترمیم روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمان خواهد بود و گسترش توافق ابراهیم می‌تواند «مشروعیت بین‌المللی اسرائیل» را تقویت کند.

انتهای پیام/