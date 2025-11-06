خبرگزاری کار ایران
آنروا:

آوارگان غزه در ساختمان‌های ناامن پناه گرفته‌اند

آوارگان غزه در ساختمان‌های ناامن پناه گرفته‌اند
آژانس سازمان ملل در امور فلسطینیان اعلام کرد که آوارگان غزه در ساختمان‌های ناایمن پناه گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس پناهندگان سازمان ملل در امور فلسطینیان(آنروا)  اعلام کرد که بیشتر تاسیاست آن در شهر غزه در اثر دو سال حملات رژیم صهیونیستی متحمل خسارات سنگینی شده است.

براساس اعلام آنروا، بسیاری از تاسیسات دیگری که فلسطینی‌ها در سراسر نوار غزه در آنها پناه گرفته‌اند نیز به شدت آسیب دیده و ناامن هستند.

این آژانس همچنین هشدار داد: «خانواده‌های بازگشته با خطر مهمات منفجر نشده نیز مواجه هستند».

 

