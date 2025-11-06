خبرگزاری کار ایران
اعلام وضعیت اضطراری در فیلیپین با افزایش تلفات ناشی از طوفان
به دنبال افزایش شمار تلفات ناشی از طوفان، فیلیپین وضعیت اضطراری اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فردیناند مارکوس جونیور»،  رئیس جمهور فیلیپین، امروز -پنجشنبه- به دلیل ویرانی‌های ناشی از طوفان «کالماگی» که بر اساس آخرین آمار ۲۴۱ کشته و مفقود برجای گذاشته است، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری فیلیپین، این تصمیم در جریان جلسه توجیهی در شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی گرفته شد.

مارکوس گفت که این اعلام وضعیت اضطراری، تلاش‌های نجات، امداد و توانبخشی را تسریع می‌کند، امکان دسترسی سریع‌تر به بودجه اضطراری و فرآیندهای تدارکاتی را ساده‌تر می‌کند.

براساس آخرین آمارها مرگ ۱۱۴ نفر تایید شده و ۱۲۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

 

 

