اعلام وضعیت اضطراری در فیلیپین با افزایش تلفات ناشی از طوفان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فردیناند مارکوس جونیور»، رئیس جمهور فیلیپین، امروز -پنجشنبه- به دلیل ویرانی‌های ناشی از طوفان «کالماگی» که بر اساس آخرین آمار ۲۴۱ کشته و مفقود برجای گذاشته است، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری فیلیپین، این تصمیم در جریان جلسه توجیهی در شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی گرفته شد.

مارکوس گفت که این اعلام وضعیت اضطراری، تلاش‌های نجات، امداد و توانبخشی را تسریع می‌کند، امکان دسترسی سریع‌تر به بودجه اضطراری و فرآیندهای تدارکاتی را ساده‌تر می‌کند.

براساس آخرین آمارها مرگ ۱۱۴ نفر تایید شده و ۱۲۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

