زیردریایی هستهای جدید پوتین؛ کابوس غرب با توان ایجاد «سونامی رادیواکتیو»
روزنامه دیلیمیل نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از زیردریایی هستهای غولپیکری رونمایی کرده که قادر است با شلیک اژدرهای اتمی، «سونامی رادیواکتیو» در مقیاس جهانی ایجاد کند؛ سلاحی که به گفته مسکو «غیرقابل رهگیری» است.
به گزارش ایلنا، روزنامه دیلی میل نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از زیردریایی هستهای غولپیکر جدیدی رونمایی کرده که قادر است اژدرهایی شلیک کند که بنا بر ادعاها میتوانند «سونامی رادیواکتیو» در مقیاس جهانی ایجاد کنند.
این زیردریایی با نام «خاباروفسک»، توانایی پرتاب پهپاد زیرآبی هستهای موسوم به «پوسایدون» را دارد؛ سلاحی که بهطور مستقیم زیر نظر پوتین توسعه یافته و به گفته او «غیرقابل رهگیری» است. گفته میشود این پهپاد میتواند با سرعتی بیش از ۱۱۵ مایل در ساعت در عمق بیش از سه هزار فوت زیر سطح دریا حرکت کند.
ساخت خاباروفسک که قرار بود پنج سال پیش تکمیل شود، بهدلیل تاخیرهای پیاپی به تعویق افتاد، اما سرانجام اخیراً با حضور آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، در شهر ساحلی سورودوینسک به آب انداخته شد.
بلوسوف در مراسم رونمایی گفت: زیردریایی هستهای خاباروفسک از تأسیسات پیشرفته «سوماش» به آب انداخته شده و نقشی مهم در حفاظت از مرزهای دریایی روسیه و دفاع از منافع این کشور در اقیانوسهای جهان خواهد داشت.
به نوشته دیلی میل، پرتاب این زیردریایی تنها چند روز پس از آزمایش موفق پهپاد زیردریایی «پوسیدون» انجام شد. پوتین در اینباره اظهار داشت: «قدرت پوسیدون بسیار فراتر از پیشرفتهترین موشک بالستیک قارهپیمای ما، سارمات (معروف به شیطان-۲) است.»
این روزنامه یادآور شد که پیشتر مقامات روسیه اعلام کرده بودند پهپاد هستهای «پوسیدون» قادر است با ایجاد امواج عظیم رادیواکتیو، بریتانیا را به زیر آب بکشاند. در همین ارتباط، جفری لوئیس، پژوهشگر موسسه مطالعات بینالمللی میدلبری، این سلاح را «بسیار هولناک» توصیف کرد و گفت: «پوسیدون یک سلاح حرارتی ـ هستهای مگاتنی است که برای ایجاد آثار رادیواکتیو گسترده و ماندگار طراحی شده است.»
بهدنبال موفقیت آزمایش پهپاد هستهای «پوسیدون»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به وزارت جنگ (پنتاگون) دستور داد آزمایش تسلیحات هستهای جدید را آغاز کند و مدعی شد: «ایالات متحده بزرگترین زرادخانه هستهای جهان را در اختیار دارد.»