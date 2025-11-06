به گزارش ایلنا بعه نقل از رویترز،‌ «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، ‌ اعلام کرد که قصد دارد در سال آینده از پنج کشور آسیای مرکزی بازدید کند.

روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار است امروز -پنج‌شنبه- در واشنگتن با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، دیدار کنند تا مذاکراتی انجام دهند که احتمالاً شامل بحث در مورد مواد معدنی کمیاب و سایر منابع در کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.

روبیو در مراسمی در وزارت ‌خارجه آمریکا گفت که منافع ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه همکاری برای توسعه منابع طبیعی این کشورها همسو است.

انتهای پیام/