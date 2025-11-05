روسیه:
نیروهای اوکراینی، جز تسلیم راه دیگری برای زنده ماندن ندارند
روسیه اعلام کرد که نیروهای تحت محاصره اوکراین در پوکروفسک و کوپیانسک بجز تسلیم راه دیگری برای زنده ماندن ندارند.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که سربازان اوکراینی تحت ماحصره در شهرهای «پوکرووسک» و «کوپیانسک» محاصره شدهاند و باید تسلیم شوند چرا که شانس دیگری برای نجات یافتن ندارند.
روسیه از سال ۲۰۲۴ در حال تلاش برای تصرف پوکروفسک به عنوان بخشی از تلاش برای تصرف کل منطقه دونباس ، معروف به دروازه دونتسک بوده است، منطقهای که نیروهای اوکراینی هنوز حدود ۱۰ درصد یا ۵ هزار کیلومتر مربع از آن را در کنترل دارند.