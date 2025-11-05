خبرگزاری کار ایران
وزیر دفاع لبنان: ارتش اجرای طرح «انحصار سلاح» را پیش می‌برد

وزیر دفاع لبنان اعلام کرد که ارتش این کشور همچنان در حال اجرای طرح حصر سلاح در اختیار دولت است؛ طرحی که در سپتامبر گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، میشل منسی، وزیر دفاع لبنان تصریح کرد مرحله نخست طرح «انحصار سلاح در دست دولت»، منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد که از جنوب رود «لیتانی تا مرزهای جنوبی امتداد دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به‌طور کامل اجرا شود.

وی تاکید کرد که «نمی‌توان اجازه داد سلاحی خارج از چارچوب دولت در کشور وجود داشته باشد؛ سلاح مشروع تنها در اختیار نهادهای رسمی است و بر همین اساس تصمیم به حصر سلاح اتخاذ شد.»

او افزود سلاح‌هایی که ضبط می‌شوند، پس از بررسی‌های فنی و بر اساس ضوابط نظامی، یا برای استفاده مجدد نگهداری می‌شوند یا معدوم خواهند شد؛ همه مراحل نیز به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد.

منسی درباره روابط با حزب‌الله نیز تصریح کرد که ارتباط با این حزب در چارچوب تعامل معمول میان نهادهای رسمی و جریان‌های سیاسی کشور برقرار است.

او متذکر شد که هدف اصلی طرح ارتش، بازگرداندن کامل حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و همبستگی ملی میان همه طرف‌هاست.

در سپتامبر گذشته، کابینه لبنان تصمیم گرفت سلاح‌های کشور، از جمله سلاح‌های حزب‌الله را به دولت «محدود» کند و به ارتش ماموریت داد تا طرحی را برای دستیابی به این هدف در همان ماه تدوین و قبل از پایان سال ۲۰۲۵ آن را اجرا کند.

