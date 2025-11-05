۱۸ کشته و زخمی در پی سقوط هواپیما در کنتاکی آمریکا
در پی سقوط هواپیما در ایالات کنتاکی آمریکا، ۱۸نفر کشته و زخمی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، در پی سقوط یک هواپیمای باری کمی پس از برخواستن از فرودگاه «لوئیزویل» در ایالت کنتاکی روز گذشته -سهشنبه- دستکم ۷ تن کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.
«اندی بِشییر»، فرماندار این ایالت اعلام کرد: «در پی سقوط هواپیما دستکم ۷ نفر کشته و ۱۱ تن مجروح شدند».
وی همچنین هشدار داد که شمار تلفات ممکن است افزاش یابد.
شهردار لوئیزویل اعلام کرد که گمان میرود ۳ تن از خدمه هواپیما جان باخته باشند و ۴ تن از مردم که مرگ آنها تایید شده سوار هواپیما نبودند.