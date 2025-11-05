۱۸ کشته و زخمی در پی سقوط هواپیما در کنتاکی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، در پی سقوط یک هواپیمای باری کمی پس از برخواستن از فرودگاه «لوئیزویل» در ایالت کنتاکی روز گذشته -سه‌شنبه- دست‌کم ۷ تن کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.

«اندی بِشییر»، فرماندار این ایالت اعلام کرد:‌ «در پی سقوط هواپیما دست‌کم ۷ نفر کشته و ۱۱ تن مجروح شدند».

وی همچنین هشدار داد که شمار تلفات ممکن است افزاش یابد.

شهردار لوئیزویل اعلام کرد که گمان می‌رود ۳ تن از خدمه هواپیما جان باخته باشند و ۴ تن از مردم که مرگ آنها تایید شده سوار هواپیما نبودند.

انتهای پیام/