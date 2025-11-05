خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ کشته و زخمی در پی سقوط هواپیما در کنتاکی آمریکا

۱۸ کشته و زخمی در پی سقوط هواپیما در کنتاکی آمریکا
کد خبر : 1709905
لینک کوتاه کپی شد.

در پی سقوط هواپیما در ایالات کنتاکی آمریکا، ۱۸نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، در  پی سقوط یک هواپیمای باری  کمی پس از برخواستن از فرودگاه «لوئیزویل» در ایالت کنتاکی روز گذشته -سه‌شنبه- دست‌کم ۷ تن کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.

«اندی بِشییر»، فرماندار این ایالت اعلام کرد:‌ «در پی سقوط هواپیما دست‌کم ۷ نفر کشته و ۱۱ تن مجروح شدند».

وی همچنین  هشدار داد که شمار تلفات ممکن است افزاش یابد.

شهردار لوئیزویل اعلام کرد که گمان می‌رود  ۳ تن از خدمه هواپیما جان باخته باشند و ۴ تن از مردم که مرگ آنها تایید شده سوار هواپیما نبودند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ