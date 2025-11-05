خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر دموکرات‌های کنگره آمریکا:

ترامپ و جمهوری‌خواهان افراطی شکست خوردند

ترامپ و جمهوری‌خواهان افراطی شکست خوردند
کد خبر : 1709735
لینک کوتاه کپی شد.

رهبران دموکرات کنگره و سنای آمریکا به پیروزی‌های این حزب در انتخابات آمریکا واکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «حکیم جفریس» رهبر دموکرات‌های کنگره آمریکا با انتشار پیامی  در پلتفرم ایکس به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات  این کشور واکنش نشان دادند.

جفریس در پلتفرم ایکس نوشت: «دموکرات‌ها درحال  شکست دادن  دونالد ترامپ و افراطی‌های جمهوری خواهان  در سرتاسر کشور هستند».

وی افزود: «آگهی‌های ترحیم زودهنگام را پایان دهید، حزب دموکرات بازگشته است».

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌های سنا نیز در پلتفرم ایکس نوشت:  «من به زهران ممدانی به خاطر پیروزی تاریخی و شایسته‌اش تبریک می‌گویم. ما در تعدادی از مسائل حیاتی مانند ارائه بخشودگی بدهی تاریخی برای رانندگان تاکسی با هم همکاری کرده‌ایم».

شومر اظهار داشت: «مشتاقانه منتظرم تا با تکیه بر این همکاری، نیویورک را قوی، عادلانه، مقرون به صرفه‌تر و پررونق نگه داریم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ