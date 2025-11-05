به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «حکیم جفریس» رهبر دموکرات‌های کنگره آمریکا با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات این کشور واکنش نشان دادند.

جفریس در پلتفرم ایکس نوشت: «دموکرات‌ها درحال شکست دادن دونالد ترامپ و افراطی‌های جمهوری خواهان در سرتاسر کشور هستند».

وی افزود: «آگهی‌های ترحیم زودهنگام را پایان دهید، حزب دموکرات بازگشته است».

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌های سنا نیز در پلتفرم ایکس نوشت: «من به زهران ممدانی به خاطر پیروزی تاریخی و شایسته‌اش تبریک می‌گویم. ما در تعدادی از مسائل حیاتی مانند ارائه بخشودگی بدهی تاریخی برای رانندگان تاکسی با هم همکاری کرده‌ایم».

شومر اظهار داشت: «مشتاقانه منتظرم تا با تکیه بر این همکاری، نیویورک را قوی، عادلانه، مقرون به صرفه‌تر و پررونق نگه داریم».

