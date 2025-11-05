سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی:
نشانههایی از تمایل کیم جونگاون برای دیدار با ترامپ وجود دارد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی نشانههایی از آمادهسازی کره شمالی برای برگزاری نشست احتمالی با ایالات متحده را شناسایی کرده است.
این آژانس احتمال بالای برگزاری نشست بین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، پس از پایان رزمایشهای نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا که قرار است در ماه مارس برگزار شود را اعلام کرد.
این ارزیابی در جریان یک جلسه غیرعلنی پارلمان انجام شد.
این آژانس با توجه به تغییراتی که کیم جونگ اون در سخنرانی اخیرش در مورد مسئله هستهای ایجاد کرده است، به قصد کیم جونگ اون برای گفتوگو با ترامپ اشاره کرد، زیرا او از اواخر سپتامبر از بیان اظهارات مستقیم در مورد تسلیحات هستهای خودداری کرده است.