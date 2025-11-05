خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی:

نشانه‌هایی از تمایل کیم جونگ‌اون برای دیدار با ترامپ وجود دارد

نشانه‌هایی از تمایل کیم جونگ‌اون برای دیدار با ترامپ وجود دارد
کد خبر : 1709675
لینک کوتاه کپی شد.

سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی نشانه‌هایی از آماده‌سازی کره شمالی برای برگزاری نشست احتمالی با ایالات متحده را شناسایی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی نشانه‌هایی از آماده‌سازی کره شمالی برای برگزاری نشست احتمالی با ایالات متحده را شناسایی کرده است.

‌این آژانس احتمال بالای برگزاری نشست بین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، پس از پایان رزمایش‌های نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا که قرار است در ماه مارس برگزار شود را اعلام کرد.

این ارزیابی در جریان یک جلسه غیرعلنی پارلمان انجام شد.

این آژانس با توجه به تغییراتی که کیم جونگ اون در سخنرانی اخیرش در مورد مسئله هسته‌ای ایجاد کرده است، به قصد کیم جونگ اون برای گفت‌وگو با ترامپ اشاره کرد، زیرا او از اواخر سپتامبر از بیان اظهارات مستقیم در مورد تسلیحات هسته‌ای خودداری کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ