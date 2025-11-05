به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در حال بررسی درخواست عربستان سعودی برای خرید حداکثر ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ است؛ معامله‌ای چند میلیارد دلاری که به گفته منابع آگاه، با عبور از یکی از مراحل کلیدی در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، اکنون وارد مرحله بررسی‌های پیشرفته شده است.

این تحول در آستانه سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به واشنگتن صورت می‌گیرد.

فروش این جنگنده‌های پیشرفته رادارگریز، به معنای تغییری قابل توجه در سیاست سنتی آمریکا خواهد بود و پرسش‌هایی را در مورد آینده اصل «برتری کیفی نظامی اسرائیل» در منطقه مطرح می‌کند که سال‌ها راهنمای سیاست واشنگتن در فروش تسلیحات به خاورمیانه بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه در جریان مذاکرات تأیید کردند که عربستان اوایل سال جاری میلادی درخواست خود را به‌طور مستقیم به ترامپ ارائه کرده است. پنتاگون اکنون در حال بررسی این درخواست است که شامل ۴۸ فروند جنگنده تولید شرکت «لاکهید مارتین» می‌شود. جزئیات این درخواست تا پیش از این منتشر نشده بود.

دو مقام آمریکایی دیگر نیز تأیید کردند که فرایند بررسی داخلی این معامله در جریان است، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. مراحل بعدی شامل بررسی در سطح کابینه، تأیید ریاست‌جمهوری و اطلاع رسمی به کنگره خواهد بود.

به گفته یکی از مقام‌های پنتاگون، بخش سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا ماه‌هاست که روی این پرونده کار می‌کند و موضوع اکنون به سطح وزیر دفاع رسیده است.

پنتاگون، کاخ سفید و وزارت خارجه از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. سخنگوی شرکت لاکهید مارتین نیز تأکید کرد که فروش‌های نظامی از این دست میان دولت‌ها انجام می‌شود و پرسش‌ها باید به مقام‌های آمریکایی ارجاع شود.

ایالات متحده همواره بر این اصل پافشاری کرده است که فروش تسلیحات در خاورمیانه باید به‌گونه‌ای باشد که برتری نظامی اسرائیل تضمین شود، به این معنا که این رژیم همواره به فناوری‌های پیشرفته‌تری از همسایگان خود دسترسی داشته باشد.

رویترز در ادامه گزارش داد که احتمالاً این قرارداد با مخالفت‌هایی در کنگره روبه‌رو خواهد شد، چرا که شماری از قانون‌گذاران پیش‌تر نسبت به فروش سلاح به ریاض، به‌ویژه پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌گار در سال ۲۰۱۸ میلادی ابراز نگرانی کرده بودند. برخی از اعضای کنگره همچنان نسبت به گسترش همکاری‌های نظامی با عربستان تردید دارند.

انتهای پیام/