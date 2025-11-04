تلفات زلزله افغانستان به ۸۸۲نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریستین لیندمیر» مقام سازمان بهداشت جهانی، اعلام کرد که این سازمان تایید کرده است که دست‌کم ۲۲ نفر پی زلزله در افغانستان کشته و همچنین ۸۶۰ نفر مجروح شدند،

لیندمیر به خبرنگاران در ژنو گفت: «بر اساس آخرین داده‌ها، در نتیجه زمین لرزه در افغانستان، ۲۲ نفر جان باختند و ۸۶۰ نفر مجروح شدند ».

به گزارش سازمان بهداشت جهانی ۴۰۰ نفر از آنها به بیمارستان هایی در منطقه منتقل شدند که برخی از انها آسیب دیده‌اند،

مقما سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت که عملیات‌های جست‌وجو و نجات در منطقه در جریان است و ممکن است شمار تلفات افزایش پیدا کند.

پیشتر طلوع نیوز افغانستان گزارش داده بود که در پی زلزله در افغانستان، ۲۷ تن کشته و ۸۳۰ مجروح شدند.

