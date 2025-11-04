خبرگزاری کار ایران
احتمال نشست میان کره شمالی و ایالات متحده در سال میلادی آتی بسیار بالاست

احتمال نشست میان کره شمالی و ایالات متحده در سال میلادی آتی بسیار بالاست
سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد که احتمال نشست میان کره شمالی و ایالات متحده در سال میلادی آتی بسیار بالاست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری کره‌ای یونهاپ گزارش داد که  سرویس اطلاعاتی این کشور احتمال برگزاری دیدار میان کره شمالی و ایالات متحده پس از مانور نظامی مشترک واشنگتن-سئول در ماه مارچ سال میلادی آتی را زیاد می‌داند.

«لی سئونگ-کئون» نماینده کره جنوبی پس از یک جلسه رسیدگی پارلمانی، در جمع خبرنگاران گفت: که سرویس اطلاعات ملی باور دارد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تمایل به گفت‌وگو با ایالات متحده دارد  و در آینده، با فراهم شدن شرایط با ایالات متحده ارتباط بر قرار خواهد کرد.

کیم،  گفته که اگر واشنگتن از درخواست‌های خود برای خلع سلاح هسته‌ای صرف نظر کند، حاضر به مذاکره با آمریکا خواهد بود، اما وقتی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در جریان سفر هفته گذشته خود به کره جنوبی پیشنهاد مذاکره داد، او علنا  پاسخی نداد.

 

 

