خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گابارد: نظارت بر اجرای آتش‌بس در نوار غزه وظیفه‌ای پیچیده است

گابارد: نظارت بر اجرای آتش‌بس در نوار غزه وظیفه‌ای پیچیده است
کد خبر : 1709424
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، هشدار داد که نظارت بر اجرای آتش‌بس در نوار غزه وظیفه‌ای پیچیده است که نیازمند ارتباط، هماهنگی و شفافیت متقابل بیشتر بین همه طرف‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، هشدار داد که نظارت بر اجرای آتش‌بس در نوار غزه وظیفه‌ای پیچیده است که نیازمند ارتباط، هماهنگی و شفافیت متقابل بیشتر بین همه طرف‌ها است.

گابارد در جریان بازدید خود از مرکز هماهنگی نظامی-مدنی تحت مدیریت ایالات متحده در سرزمین‌های اشغالی که بر آتش‌بس در نوار غزه نظارت دارد، گفت: «برای اولین بار در سال‌ها، حس امید واقعی  در سراسر خاورمیانه وجود دارد.»

وی مدعی شد: «این مرکز نمونه‌ای زنده از آن چیزی است که می‌توان با اتحاد ملت‌ها برای منافع مشترک، با پتانسیل دستیابی به صلحی پایدار که به نفع نسل‌های آینده باشد، به آن دست یافت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ