گابارد: نظارت بر اجرای آتشبس در نوار غزه وظیفهای پیچیده است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، هشدار داد که نظارت بر اجرای آتشبس در نوار غزه وظیفهای پیچیده است که نیازمند ارتباط، هماهنگی و شفافیت متقابل بیشتر بین همه طرفها است.
گابارد در جریان بازدید خود از مرکز هماهنگی نظامی-مدنی تحت مدیریت ایالات متحده در سرزمینهای اشغالی که بر آتشبس در نوار غزه نظارت دارد، گفت: «برای اولین بار در سالها، حس امید واقعی در سراسر خاورمیانه وجود دارد.»
وی مدعی شد: «این مرکز نمونهای زنده از آن چیزی است که میتوان با اتحاد ملتها برای منافع مشترک، با پتانسیل دستیابی به صلحی پایدار که به نفع نسلهای آینده باشد، به آن دست یافت.»