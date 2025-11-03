به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین امروز -دوشنبه- پس از آنکه «دونالد ترامپ» ، رئیس جمهور ایالات متحده، مدعی شد که پکن درمیان کشورهایی است که بدون اطلاع عمومی آزمایشات هسته‌ای انجام می‌دهد، هرگونه آزمایش هسته‌ای را رد کرد .

«مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان کنفرانس خبری در پکن گفت: «چین همواره به مسیر توسعه صلح‌آمیز پایبند بوده، سیاست عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان اولین کشور را دنبال کرده، استراتژی دفاع هسته‌ای را حفظ کرده و به توقف آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بوده است».

وی همچنین افزود که پکن آماده همکاری با دیگر کشورها برای حفظ تعهدات تحت معاده ممنوعیت جامع آزمایشات هسته‌ای است.

انتهای پیام/