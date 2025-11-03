پکن، هرگونه آزمایش هستهای را رد کرد
وزار خارجه چین، به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده درباره آزمایشات هستهای مخفیانه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین امروز -دوشنبه- پس از آنکه «دونالد ترامپ» ، رئیس جمهور ایالات متحده، مدعی شد که پکن درمیان کشورهایی است که بدون اطلاع عمومی آزمایشات هستهای انجام میدهد، هرگونه آزمایش هستهای را رد کرد .
«مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان کنفرانس خبری در پکن گفت: «چین همواره به مسیر توسعه صلحآمیز پایبند بوده، سیاست عدم استفاده از سلاحهای هستهای به عنوان اولین کشور را دنبال کرده، استراتژی دفاع هستهای را حفظ کرده و به توقف آزمایشهای هستهای پایبند بوده است».
وی همچنین افزود که پکن آماده همکاری با دیگر کشورها برای حفظ تعهدات تحت معاده ممنوعیت جامع آزمایشات هستهای است.