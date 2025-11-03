اردوغان:
غزه شاهد یکی از بیرحمانهترین اقدامات پاکسازی قومی توسط رژیم صهیونیستی بوده است
رئیس جمهور ترکیه گفت که حماس در پایبندی به توافق آتشبس در غزه کاملاً شفاف عمل کرده، اما اسرائیل بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بیگناه را به شهادت رسانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه گفت که حمایت سازمانیافته از سوریه بسیار مهم است و ادغام این کشور در اقتصاد منطقه امری ضروری است.
اردوغان گفت: «احیای دوباره سوریه یکی از مهمترین اولویتهای ماست و ما به سرمایه گذاری در این کشور تشویق میکنیم.»
وی در ادامه گفت که غزه طی دو سال اخیر شاهد یکی از بیرحمانهترین اقدامات پاکسازی قومی توسط رژیم صهیونیستی بوده است.
رئیس جمهور ترکیه افزود که حماس در پایبندی به توافق آتش بس در غزه کاملاً شفاف عمل کرده، اما اسرائیل بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بیگناه را به شهادت رسانده است.