خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان:

غزه شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین اقدامات پاک‌سازی قومی توسط رژیم صهیونیستی بوده است

غزه شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین اقدامات پاک‌سازی قومی توسط رژیم صهیونیستی بوده است
کد خبر : 1708835
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ترکیه گفت که حماس در پایبندی به توافق آتش‌بس در غزه کاملاً شفاف عمل کرده، اما اسرائیل بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بی‌گناه را به شهادت رسانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که حمایت سازمان‌یافته از سوریه بسیار مهم است و ادغام این کشور در اقتصاد منطقه امری ضروری است.

 اردوغان گفت:  «احیای دوباره سوریه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و ما به سرمایه گذاری در این کشور تشویق می‌کنیم.»

وی در ادامه گفت که غزه طی دو سال اخیر شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین اقدامات پاک‌سازی قومی توسط رژیم صهیونیستی بوده است.

رئیس جمهور ترکیه افزود که حماس در پایبندی به توافق آتش ‌بس در غزه کاملاً شفاف عمل کرده، اما اسرائیل بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بی‌گناه را به شهادت رسانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ