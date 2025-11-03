خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و عربستان
وزیر خارجه عربستان طی تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزیر خارجه عربستان طی تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت‌وگو کرد. 

خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که شاهزاده «فیصل بن فرحان بن عبدالله»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، ‌تماسی تلفنی از «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرد.

این دو مقام در مورد روابط دوجانبه بین کشورهای خود و آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های انجام شده برای رسیدگی به آن‌ها گفت‌وگو کردند.

 

