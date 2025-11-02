خبرگزاری کار ایران
آمریکا و عربستان در آستانه توافق جنجالی با پیامدهای منطقه‌ای

مذاکرات هسته‌ای آمریکا و عربستان هم‌زمان با آماده‌سازی سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود توافق مهمی با پیامدهای منطقه‌ای در جریان این سفر امضا شود. این توافق با حساسیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های دفاعی دو کشور همراه است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، اظهارات داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، درباره مذاکرات هسته‌ای با عربستان، واکنش گسترده‌ای در پی داشت، به‌ویژه که هم‌زمان با آمادگی‌ها برای سفر محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی، به واشنگتن صورت گرفت.

برگم در یک ویدئوی منتشر شده از مشارکت خود در «نشست گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵» در بحرین، تأکید کرد که مذاکرات با ریاض همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی کرد «فعالیت‌های گسترده‌ای» تا زمان سفر مقرر در ۱۸ نوامبر انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از این دور مذاکرات، احتمال امضای توافق مهمی بین آمریکا و عربستان در دیدار ولی‌عهد سعودی با رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد.

این تحرک‌ها پس از اعلام توافق همکاری دفاعی مشترک میان عربستان و پاکستان رخ داده است؛ توافقی که گمانه‌زنی‌ها درباره امکان انتقال فناوری هسته‌ای از اسلام‌آباد به ریاض را برانگیخته است.

بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری سعودی، توافق دفاعی عربستان و پاکستان با هدف توسعه همکاری‌های نظامی و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز امضا شده و هر حمله به یکی از طرفین را حمله به هر دو کشور دانسته است. این توافق بر پایه روابط تاریخی هشتاد ساله و منافع راهبردی مشترک شکل گرفته است.

با وجود اینکه ماهیت اعلام‌شده توافق هسته‌ای میان عربستان و آمریکا صلح‌آمیز است، این پروژه با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، فنی و امنیتی مواجه است که ممکن است اجرای آن را به تأخیر اندازد یا مسیر آینده آن را تحت تأثیر قرار دهد.

اولین چالش در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و عربستان مربوط به مسئله غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای است، چرا که هنوز تصمیمی درباره اجازه انجام این فعالیت‌ها در خاک عربستان اتخاذ نشده است. واشنگتن این اقدامات را حساس می‌داند، در حالی که ریاض آن را حق حاکمیتی و بخشی از برنامه خودکفایی هسته‌ای خود می‌داند.

دومین چالش مذاکرات هسته‌ای آمریکا و عربستان مربوط به ضمانت‌ها و نظارت بین‌المللی است. همکاری دو طرف مستلزم پایبندی کامل به استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امضای پروتکل‌های اضافی برای بازرسی‌های جامع است تا شفافیت کامل در تمام مراحل پروژه تضمین شود. برخی نگرانند که هرگونه کوتاهی در اجرای این مقررات، تردیدها درباره اهداف برنامه هسته‌ای را افزایش دهد.

از سوی دیگر، همکاری هسته‌ای آمریکا و عربستان نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به همراه داشته و پرونده هسته‌ای این کشور به یک موضوع حساس در محاسبات امنیتی آمریکا و متحدانش تبدیل شده است.

 

