حمله آمریکا به یک کشتی دیگر در دریای کارائیب/ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش ایلنا، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از حمله جدید به یک کشتی در دریای کارائیب خبر داد

هگست اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک حمله دیگر را علیه یک کشتی در دریای کارائیب انجام داده‌اند که در پی آن، دست‌کم سه نفر کشته شده‌اند.

وی افزود که این حمله به دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و برای مقابله با کشتی صورت گرفته که «بر اساس اطلاعات دریافتی، در قاچاق غیرقانونی مواد مخدر دست داشت».

هگست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در این عملیات آسیبی ندیده‌اند.

