گفت‌وگوی روسای جمهور چین و کره جنوبی درباره بهبود روابط
رهبران چین و کره جنوبی در مورد بهبود روابط و خلع سلاح هسته‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از کیودو، خبرگزاری چینی شینهوا در پکن اعلام کرد که «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، و «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی، امروز -شنبه- با یکدیگر دیدار کردند تا در مورد راه‌های بهبود روابط و پیشرفت در خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره پس از وخامت روابط دوجانبه در دوران رئیس جمهور سابق کره که سیاست‌های همسو با آمریکا را دنبال می‌کرد، گفت‌وگو کنند.

شی که در اولین سفر رسمی خود به کره جنوبی در ۱۱ سال گذشته به سر می‌برد، پس از پایان اجلاس دو روزه مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در «گیونگجو»  با لی گفت‌وگو کرد.

وی پیش از این در همان روز گفت که چین میزبان اجلاس سال آینده اپک در شهر جنوبی «شنژن» خواهد بود.

دفتر رئیس جمهورکره جنوبی اعلام کرد که انتظار می‌رود سفر شی به عنوان یک نقطه عطفی  باشد که نشان می‌دهد احیای کامل روابط دوجانبه اکنون در مسیر درست قرار دارد.

