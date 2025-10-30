ترس از درگیر شدن؛ کشورهای عربی حاضر به اعزام نیرو به غزه نشدند

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: با گذشت نزدیک به سه هفته از توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره غزه، واشنگتن در جلب همکاری کشورها را برای مشارکت در نیروی بین‌المللی تثبیت امنیت در این باریکه به مشکل خورده است.

براساس این گزارش، چندین کشور، عمدتا عربی، درخواست آمریکا برای همکاری را یکی پس از دیگری رد کردند؛ چرا که از مواجهه مستقیم نظامی با حماس هراس دارند.

در همین حال، استیو ویتکوف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، در پشت صحنه با کشورهای دیگر مذاکراتی برای ترغیب آن‌ها به اعزام نیرو به غزه و تأمین بودجه این طرح صورت می‌دهند.

یدیعوت آحارونوت همچنین گزارش داد که یکی از کشورهایی که از درخواست آمریکا شگفت‌زده شد، سنگاپور است. آمریکایی‌ها از این کشور آسیایی خواسته‌اند تا افسرانی به غزه اعزام کند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و موضوع در حال بررسی است.

طبق این گزارش، یکی از دلایل اصلی ناکامی آمریکا در جذب کشورها برای مشارکت در نیروی بین‌المللی تثبیت امنیت، ثبت چندین نقض پس از آتش‌بس است که باعث شده وضعیت امنیتی در نوار غزه بسیار شکننده باقی بماند.

