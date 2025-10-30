به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین روز پنج‌شنبه در آغاز گفت‌وگوهای خود با همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ، در بندر بوسان کره‌جنوبی، گفت: «چین و آمریکا می‌توانند به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی، مسئولیت‌های مشترکی را برعهده گرفته و برای تحقق دستاوردهای ملموس‌تر و بزرگ‌تر به نفع دو ملت و جهان همکاری کنند.»

ترامپ نیز پیش از آغاز مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که این دیدار «موفقیت‌آمیز» باشد و از دیدار مجدد با «مذاکره‌کننده‌ای قدرتمند» همچون شی جین‌پینگ ابراز خرسندی کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری «شینهوا»، شی جین‌پینگ صبح پنج‌شنبه به دعوت لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، برای حضور در سی‌ودومین نشست غیررسمی سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) وارد این کشور شد.

در این نشست، هیأت آمریکایی به سرپرستی مارکو روبیو، وزیر خارجه و با حضور اسکات بیزنت، وزیر خزانه‌داری و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی شرکت کرده است. از طرف چین نیز وانگ یی، وزیر خارجه، وانگ ونتائو»، وزیر تجارت و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر در ترکیب هیأت پکن حضور دارند.

موضوع هسته‌ای نیز یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود. تصمیم اخیر ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا پس از افزون بر سه دهه توقف، باعث شد دامنه مذاکرات او با رئیس‌جمهور چین گسترده‌تر شود. ترامپ پیش از دیدار با شی جین‌پینگ اعلام کرده بود که به وزارت جنگ دستور داده است آزمایش تسلیحات هسته‌ای را دوباره آغاز کند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از انجام موفق آزمایش یک پهپاد زیردریایی حامل کلاهک هسته‌ای خبر داده بود؛ اقدامی که واشنگتن آن را نقض هشدارهای بین‌المللی دانست.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «ایالات متحده بیشترین زرادخانه هسته‌ای را در جهان در اختیار دارد. روسیه در جایگاه دوم و چین با فاصله‌ای زیاد در رتبه سوم قرار دارد؛ اما هر دو تا پنج سال آینده به سطح برابری خواهند رسید.»

طبق داده‌های «موسسه دانشمندان اتمی»، آخرین آزمایش هسته‌ای چین در سال ۱۹۹۰، آمریکا در ۱۹۹۲ و روسیه در ۱۹۹۰ انجام شده است. آخرین آزمایش هسته‌ای جهان نیز مربوط به کره‌شمالی در سال ۲۰۱۷ بوده است.

اختلافات اقتصادی و تجاری میان واشنگتن و پکن که از کالاهایی مانند فولاد و سویا تا تعرفه‌های بندری را در بر می‌گیرد، طی ماه‌های گذشته باعث آشفتگی در بازارهای جهانی و اختلال در زنجیره تأمین شده است.

ترامپ در مسیر سفر به کره جنوبی، از مذاکرات مقدماتی میان دو کشور ابراز رضایت کرد و گفت: «مشکلات زیادی حل خواهد شد. ما با چینی‌ها گفت‌وگوهای خوبی داشته‌ایم و انتظار نتایج بسیار مثبتی برای هر دو کشور و جهان داریم.»

با این حال، وزارت خارجه چین با احتیاط بیشتری موضع گرفت و اعلام کرد که دو رئیس‌جمهور گفت‌وگوهای «عمیق و سازنده‌ای» در مورد مسائل کلیدی خواهند داشت. سخنگوی این وزارتخانه گفت: «پکن آماده است با واشنگتن همکاری کند تا این دیدار به نتایج مثبت و جهت‌گیری تازه‌ای در روابط دو کشور منجر شود.»

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود از احتمال کاهش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای مرتبط با ماده فنتانیل خبر داد و آن را بخشی از توافق احتمالی دانست. او گفت یکی از موضوعات اصلی نیز ازسرگیری خرید دانه‌های سویا از سوی چین است.

همچنین یکی از محورهای دیگر گفت‌وگوها، محدودیت‌های جدید چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب بود که نقشی حیاتی در تولید قطعات الکترونیکی پیشرفته دارند. کارشناسان معتقدند با توجه به پیچیدگی روابط تجاری دو کشور، دستیابی به توافق جامع دشوار خواهد بود، اما احتمال کاهش تعرفه‌ها و گام‌های اعتمادساز وجود دارد.

با وجود احتمال حصول توافق تجاری، ناظران معتقدند رقابت اقتصادی، فناورانه و ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین همچنان ادامه خواهد داشت. برخی منابع نیز احتمال داده‌اند که رئیس‌جمهور چین در این دیدار موضوع تایوان را مطرح کند و از واشنگتن بخواهد حمایت خود از این جزیره را کاهش دهد.

