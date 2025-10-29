تصمیم استقرار نیرو در غزه نهایی نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که تصمیم برای اعزام نیرو به غزه به عنوان بخشی از نیروهای ثبات بین‌المللی تحت توافق صلح، درحال بررسی بوده و نهایی نشده است.

آصف در گفت‌وگو با ژئو نیوز گفت: «این مسئله باید نهایی شود و در حال انجام است. دولت پس از پست سر گذاشتن روند تصمیم می‌گیرد و من تمایلی ندارم پیش‌دستی کنم».

وی افزود که دولت «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان قبل از تصمیم گیری در مورد این موضوع، اعتماد پارلمان و همه نهادها را از این تصمیم مطلع خواهد کرد.

