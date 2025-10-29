خبرگزاری کار ایران
وزیردفاع پاکستان:

تصمیم استقرار نیرو در غزه نهایی نشده است

وزیردفاع پاکستان گفت که تصمیم استقرار نیروهای این کشور در غزه نهایی نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که تصمیم برای اعزام نیرو به غزه  به عنوان بخشی از نیروهای ثبات بین‌المللی تحت توافق صلح، درحال بررسی بوده و نهایی نشده است.

آصف در گفت‌وگو با ژئو نیوز گفت: «این مسئله باید نهایی شود و در حال انجام است. دولت پس از پست سر گذاشتن روند تصمیم می‌گیرد و من تمایلی ندارم پیش‌دستی کنم».

وی افزود که دولت «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان قبل از تصمیم گیری در مورد این موضوع، اعتماد پارلمان و همه نهادها را از این تصمیم مطلع خواهد کرد.

 

