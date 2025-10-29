به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «احمد ابوالغیط»، دبیرکل اتحادیه عرب گفت که نسل کشی اسرائیل در نوار غزه، لکه ننگی بر پیشانی انسانیت است.

ابوالغیط همچنین تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند شکل خاورمیانه جدید را با تفنگ و خون ترسیم کند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین با تاکید بر حمایت اتحادیه عرب از لبنان در خصوص ضرورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان و اجرای همه بندهای قطعنامه ۱۷۰۱ افزود، نقض مستمر آتش بس از سوی اسرائیل صرفا تلاشی مأیوسانه برای دامن زدن به نگرانی در داخل لبنان و ایجاد تفرقه در این کشور است. وی ابراز اطمینان کرد نیروهای لبنانی در این دام نخواهند افتاد.

ابوالغیط در خصوص مسئله فلسطین نیز تاکید کرد نسل کشی اسرائیل در نوار غزه، لکه ننگی بر پیشانی انسانیت است که این نسل کشی را دید و درباره آن شنید ولی در برابر قتل و ویرانی، صرفا تماشاچی باقی ماند.

