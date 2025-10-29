تحلیلگر آمریکایی:
برنامه ماکرون برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین، خودکشی سیاسی است
تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت که برنامههای رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین ممکن است پایان شخصیت سیاسی وی باشد.
ادی گونزالس، مفسر سیاسی آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری تاس گفت که برنامههای «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، برای اعزام نیرو به اوکراین میتواند پایان دوران سیاسی او باشد.
گونزالس اشاره کرد: «محبوبیت داخلی مکرون در فرانسه به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است و برخی گزارشهای اخیر نشان میدهد که میزان محبوبیت او به ۱۴ درصد و میزان مخالفت مداوم او بالای ۷۵ درصد است».
وی بیان کرد: «مردم فرانسه در مورد حمایت از اوکراین دچار اختلاف نظر هستند و تعداد افرادی که از ایده طولانی شدن درگیری تا آخرین اوکراینی حمایت میکنند، رو به کاهش است».
به گفته گونزالس، تصمیم ماکرون برای اعزام نیرو به اوکراین احتمالا محبوبیت کم فعلی او را بیشتر از بین خواهد برد.
این تحلیگر آمریکایی گفت که اعزام نیروهای فرانسوی به اوکراین به منزله خودکشی سیاسی برای ماکرون خواهد بود و به عنوان تشدید خطرناک خصومتها با عواقب غیرقابل پیشبینی تلقی میشود.