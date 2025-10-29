دیدار وزرای دفاع روسیه و سوریه در مسکو

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که «آندری بلوسوف» وزیر دفاع این کشور در مسکو با «مرهف ابو قصره» همتای سوری خود دیدار کرد.

در جریان این دیدار، بلوسوف اشاره کرد که دیدار دو طرف به دنبال دیدار اخیر رهبران دو کشور بوده و بیانگر اثربخشی و نتایج هماهنگی مداوم میان دو رهبری سیاسی و وزارتخانه‌های نظامی است.

وی افزود: «حضور ما امروز در اینجا تایید می‌کند که کانال‌های ارتباطی بین ما فعال و سازنده است».

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، دو طرف در جریان این مذاکرات درباره راه‌های اجرای پروژه‌های همکاری نویدبخش میان دو وزارتخانه در عمل بحث و تبادل نظر کردند.

