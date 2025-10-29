خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزرای دفاع روسیه و سوریه در مسکو

دیدار وزرای دفاع روسیه و سوریه در مسکو
کد خبر : 1706551
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع روسیه با همتای سوری خود در مسکو دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که «آندری بلوسوف» وزیر دفاع این کشور در مسکو با «مرهف ابو قصره» همتای سوری خود  دیدار کرد.

در جریان این دیدار، بلوسوف اشاره کرد که دیدار دو طرف به دنبال دیدار اخیر رهبران دو کشور بوده و بیانگر  اثربخشی و نتایج  هماهنگی مداوم میان دو رهبری سیاسی و وزارتخانه‌های نظامی است.

وی افزود: «حضور ما امروز در اینجا تایید می‌کند که کانال‌های ارتباطی بین ما فعال و سازنده است».

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، دو طرف در جریان این مذاکرات درباره راه‌های اجرای پروژه‌های همکاری نویدبخش میان دو وزارتخانه  در عمل بحث و تبادل نظر کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ