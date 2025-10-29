خبرگزاری کار ایران
وال‌استریت ژورنال: ملانیا و چالش‌های «سالن رقص» ترامپ در کاخ سفید
تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای تخریب بال شرقی کاخ سفید و ساخت سالن رقص جدید، با واکنش بانوی اول، مواجه شده است. او نگرانی‌هایش در این‌باره را به نزدیکان منتقل کرده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» فاش کرد که ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، نسبت به تصمیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای تخریب بال شرقی کاخ سفید و ساخت یک سالن رقص جدید ابراز نگرانی کرده است. منابع نزدیک به روزنامه می‌گویند ملانیا این موضوع را به نزدیکان خود اطلاع داده و تأکید کرده است: «این، ایده من نیست».

طرح تخریب بال شرقی که اخیرا تکمیل شد، برای ساخت یک سالن رقص به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. مقامات کاخ سفید این پروژه را «اقدامی جسورانه و ضروری» توصیف کرده‌اند، اما واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

بال شرقی کاخ سفید سال‌ها محل دفتر بانوی اول و کارکنانش بود و شامل دفاتر ملانیا ترامپ، دبیرخانه اجتماعی کاخ سفید، سالن سینما و سالن پناهگاه اضطراری ریاست‌جمهوری بود. منتقدان و مورخان می‌گویند تخریب این بخش، نماد کاخ سفید به عنوان «خانه مردم» را تضعیف کرده و شفافیت کافی در اجرای پروژه رعایت نشده است.

با این حال، مقامات کاخ سفید اعلام کرده‌اند که بودجه پروژه از منابع بخش خصوصی تامین شده و فهرست اهداکنندگان، شامل شرکت‌های بزرگی مانند آمازون، اپل و گوگل، هفته گذشته منتشر شده است.

ملانیا ترامپ تاکنون بیانیه رسمی درباره تخریب بال شرقی صادر نکرده است. او در دوره دوم ریاست‌جمهوری همسرش نسبت به دوره اول حضور کمتری در واشنگتن دارد. همچنین تعداد کارکنان بانوی اول کاهش یافته و این افراد در طول ساخت سالن مراسم به دفاتر دیگری در کاخ سفید منتقل شده‌اند.

