دست‌یابی به صلح وظیفه تمام رهبران سیاسی است

رهبر کاتولیک‌ها خواستار پایان دادن به جنگ‌ها و مصالحه جهانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پاپ «لئو چهاردهم» روزگذشته -سه‌شنبه- خواستار پایان جنگ‌ها در سراسر جهان شد و گفت که دستیابی به صلح وظیفه تمام رهبران سیاسی است.

پاپ در اختتامیه یک مجمع بین ادیان در رم گفت: «هرکجا که حیات وجود دارد درگیری نیز در آنجا وجود دارد، اما با جنگ نه می‌توانیم آنهارا مدیریت کنیم و نه حل‌وفصل کنیم».

وی ضمن درخواست از رهبران سیاسی برای آغاز دوره‌ای از آشتی حقیقی و پایدار، افزود: «بگذارید جنگ‌ها همین حالا پایان یابند».

پاپ با هشدار اینکه بشریت نباید به زندگی با جنگ عادت کند اظهار داشت: «جهان تشنه صلح است».

 

 

 

