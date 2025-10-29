به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پاپ «لئو چهاردهم» روزگذشته -سه‌شنبه- خواستار پایان جنگ‌ها در سراسر جهان شد و گفت که دستیابی به صلح وظیفه تمام رهبران سیاسی است.

پاپ در اختتامیه یک مجمع بین ادیان در رم گفت: «هرکجا که حیات وجود دارد درگیری نیز در آنجا وجود دارد، اما با جنگ نه می‌توانیم آنهارا مدیریت کنیم و نه حل‌وفصل کنیم».

وی ضمن درخواست از رهبران سیاسی برای آغاز دوره‌ای از آشتی حقیقی و پایدار، افزود: «بگذارید جنگ‌ها همین حالا پایان یابند».

پاپ با هشدار اینکه بشریت نباید به زندگی با جنگ عادت کند اظهار داشت: «جهان تشنه صلح است».

