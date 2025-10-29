شکست مذاکرات آتشبس دائم میان پاکستان و افغانستان
وزیر اطلاعرسانی پاکستان با اعلام شکست مذاکرات صلح با افغانستان، گفت هیأت افغان از ارائه تضمینهای عملی خودداری کرده و به «بازیهای سیاسی و فرافکنی» روی آورده است. این مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر برای برقراری آتشبس دائم در استانبول برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرد که مذاکرات صلح میان اسلامآباد و کابل برای دستیابی به آتشبس دائم به بنبست رسیده و بدون هیچ نتیجه عملی پایان یافته است.
تارار که در پایان نشست چهارجانبه در استانبول با میانجیگری مشترک قطر و ترکیه سخن میگفت، تصریح کرد: «متاسفانه طرف افغان از مسیر اصلی مذاکرات منحرف شد و به بازیهای سیاسی، فرافکنی و طفرهروی روی آورد. در نتیجه، این گفتوگوها هیچ دستاوردی نداشت و به شکست انجامید.»
وی افزود که هیأت افغان «هیچ تضمینی برای پایبندی به توافقات ارائه نکرده» و این رفتار باعث از بین رفتن فضای اعتماد در مذاکرات شده است.
این نشست پس از درگیریهای مرزی خونین میان دو کشور برگزار شد که دهها کشته بر جای گذاشت. حدود ده روز پیش، با میانجیگری قطر، دو طرف توافقی موقت برای توقف درگیریها امضا کرده بودند، اما روند گفتوگوها برای تبدیل آن به توافق آتشبس دائم با شکست روبهرو شد.
بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک، پاکستان از آنچه «عدم صداقت طرف افغان در عمل به تعهدات مرزی» خوانده، ابراز نارضایتی کرده است. در مقابل، مقامات کابل تاکنون واکنشی رسمی به این اظهارات نشان ندادهاند.
کارشناسان معتقدند شکست این مذاکرات میتواند بار دیگر تنشها در مرز دو کشور را افزایش دهد و احتمال ازسرگیری درگیریها در مناطق مرزی را بالا ببرد.