آتش‌بس آمریکایی در غزه با طعم خون؛ ترامپ: اسرائیل حق دارد پاسخ دهد!

آتش‌بس آمریکایی در غزه با طعم خون؛ ترامپ: اسرائیل حق دارد پاسخ دهد!
در حالی که دور جدید حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست‌کم ۶۵ شهید بر جای گذاشته است، رئیس‌جمهور آمریکا، از تداوم آتش‌بس میان اسرائیل و حماس سخن گفت و تأکید کرد: «اسرائیل حق دارد پاسخ دهد».

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد آتش‌بسی که با میانجی‌گری واشنگتن میان اسرائیل و حماس در نوار غزه برقرار شده، همچنان پابرجاست و در خطر قرار ندارد.

ترامپ روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفت: «تا جایی که اطلاع دارم، آتش‌بس ادامه دارد. آنها( نیروهای حماس) یک سرباز اسرائیلی را هدف قرار دادند، بنابراین اسرائیلی‌ها پاسخ دادند و حق دارند پاسخ دهند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، طبیعی است که واکنش نشان دهند.»

وی افزود: «هیچ چیز آتش‌بس را تهدید نخواهد کرد. باید درک کرد که حماس بخش کوچکی از روند صلح در خاورمیانه است و باید به تعهدات خود پایبند بماند.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده که وزارت بهداشت نوار غزه از شهادت دست‌کم ۶۵ نفر در دور جدید حملات هوایی اسرائیل خبر داده است. این حملات، شامگاه سه‌شنبه پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل مدعی شد نیروهای حماس آتش‌بس را نقض کرده‌اند.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو دستور «حملات قوی و فوری» علیه اهداف در نوار غزه را صادر کرده است. یک مقام نظامی اسرائیلی مدعی شده که نیروهای حماس با تیراندازی به سمت سربازان اسرائیلی در مناطق تحت کنترل این رژیم، آتش‌بس را نقض کرده‌اند.

با این حال، جنبش حماس هرگونه نقش در این درگیری را رد کرده و تأکید کرده است که همچنان به توافق آتش‌بس پایبند است و این اسرائیل است که با اقدامات تجاوزکارانه خود توافق را نقض می‌کند.

توافق آتش‌بس میان دو طرف با میانجی‌گری آمریکا از ۱۰ اکتبر (۱۹ مهرماه) اجرایی شده و به دو سال جنگ خونین رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه پایان داد. با وجود این، تبادل اتهامات میان دو طرف نشان می‌دهد که این توافق همچنان شکننده است.

ترامپ در پایان تهدید کرد: «اگر حماس به تعهدات خود عمل نکند، ما آن‌ها را از میان برمی‌داریم.»

