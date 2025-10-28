دستور نتانیاهو به ارتش برای انجام حملات «قدرتمند و فوری» به غزه
نخستوزیر رژیم صهیونیستی دستور «حملات قدرتمند و فوری» به نوار غزه را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی دستور «حملات قدرتمند و فوری» به نوار غزه را صادر کرد.
وی با تکرار برخی ادعاهای بیاساس، پس از متهم کردن جنبش حماس به نقض آتشبس مورد حمایت آمریکا، به ارتش رژیم صهیونیستی دستور داد تا حملات شدیدی را علیه نوار غزه انجام دهد.
در بیانیهای که از سوی دفتر نخستوزیری اسرائیل منتشر شد، آمده است: «پس از انجام مشورتهای امنیتی، نخستوزیر نتانیاهو به ارتش دستور داد فوراً حملات قدرتمندی را در نوار غزه اجرا کند».