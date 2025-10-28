دیدار وزرای دفاع قطر و ترکیه در آنکارا
وزرای دفاع قطر و ترکیه در آنکارا دیدار و درباره مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «سعود بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر دفاع قطر امروز سهشنبه در آنکارا با «یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه دیدار کرد.
براساس بیانیه وزارت دفاع قطر، این دیدار در حاشیه مشارکت آل ثانی در مراسم افتتاح کارخانه خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین در آنکارا انجام شد.
دو طرف در این دیدار مسائل دارای اهمیت مشترک و راههای تقویت همکاری و هماهنگی درخصوص آنها را بررسی کردند.
در این دیدار شماری از افسران بلندپایه دو کشور حضور داشتند.